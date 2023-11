Gebühren für Wasser und Abwasser steigen in Landsberg deutlich

Die Stadtwerke Landsberg erhöhen die Gebühren für Wasser und Abwasser. Einige Stadträte sehen die deutliche Anhebung der Grundgebühren kritisch.

Die Wasser- und Abwassergebühren werden in Landsberg deutlich erhöht. Der Verwaltungsrat der Stadtwerke hat in einer Sitzung am Mittwochabend eine entsprechende Änderung der Satzung beschlossen (5:1 Stimmen).

Beim Wasser liegt die Verbrauchsgebühr nun bei 2,60 Euro pro Kubikmeter entnommenen Wasser, bisher wurden 1,90 Euro fällig. Beim Schmutzwasser gibt es einen Anstieg auf 1,88 Euro (zuvor 1,43 Euro).

Diskussionen gibt es im Stadtrat vor allem um die Grundgebühren

Auch die jeweiligen Grundgebühren steigen um 50 Prozent, was für Diskussionen im Stadtrat sorgte. Dem Gremium wurden in einer Sitzung die geplanten Änderungen vor dem Beschluss des Verwaltungsrats vorgestellt. Bei einem Wasserzähler mit Dauerdurchfluss (vier Kubikmeter Wasser pro Stunde) werden jetzt beim Wasser 75 Euro im Jahr veranschlagt und beim Abwasser 81 Euro im Jahr.

Einige Rätinnen und Räte hatten sich bei den Grundgebühren eine geringere Erhöhung gewünscht, unter anderem um damit Anreize zum Wassersparen zu schaffen. Eine knappe Mehrheit des Stadtrats (14:11 Stimmen) sprach sich allerdings dafür aus, am Vorschlag der Stadtwerke nicht zu rütteln.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

