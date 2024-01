Gedenkakt in der Welfenkaserne unter dem Motto „Nie wieder“

Vor 79 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Die Bundeswehr am Standort Landsberg erinnert nicht nur daran.

Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Soldaten befreit. Mehr als eine Million Menschen waren allein in Auschwitz ermordet worden. Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog sagte 1996: „Die Erinnerung darf nicht enden und sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.“ So erinnerte und gedachte das Instandsetzungszentrum 13 mit einem Gedenkakt an die Opfer des Nationalsozialismus in der Untertageanlage in der Welfenkaserne zwischen Landsberg und Igling. Darüber berichtet die Bundeswehr in einer Pressemeldung.

Der Standortälteste Oberstleutnant Bernd Herrmann ging in seinen Worten an die Soldaten und zivilen Mitarbeitern auf die Bedeutung des Erinnerns und Gedenkens ein – und auf die wichtigen Zeitzeugen, welche die nationalsozialistische Verfolgung und Vernichtung miterleben mussten. Wir alle seien Zeitzeugen geworden, die den heimtückischen Überfall der Hamas auf Israel Anfang Oktober fassungslos hinnehmen mussten. Hinterhältig und kaltblütig seien unschuldige Kinder, Mütter und Väter zu Opfern – unermessliches Leid in vielen Familien sei entstanden.

Eine Schweigeminute für die Opfer des Nationalsozialismus

Der Wunsch nach dem „Nie wieder“ habe sich nicht erfüllt. Bernd Herrmann zitierte den Stiftungsdirektor Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, mit den Worten „Nie mehr ist immer.“ Jetzt müsse gehandelt werden nach dem Motto der Gedenkveranstaltung im Bayerischen Landtag: „Nicht: Es muss etwas geschehen, sondern: Ich muss etwas tun.“ Während einer Schweigeminute gedachten die Soldaten und zivilen Mitarbeiter den Entrechteten, Gequälten und Ermordeten während des Nationalsozialismus, aber auch den Opfern und Leidenden des unmenschlichen Handelns im aktuellen Zeitgeschehen. Zum Abschluss des Gedenkakts wurde am Gedenkstein einen Kranz niedergelegt.

Die Bundeswehr engagiere sich vor Ort tagtäglich aktiv mit Vorträgen und Führungen für Besuchergruppen mit der Militärgeschichtlichen Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“ für die Gedenkarbeit. (AZ)

