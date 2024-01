Gedenken in Landsberg: „Eine Mahnung, sich für Frieden einzusetzen“

Am Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus werden an der neuen Bergstraße Kränze niedergelegt. Zu diesem Anlass gibt es mahnende Worte.

23.000 Menschen in zehn oder elf Außenlagern des KZ Dachau, 6500 namentlich bekannte Tote, 3500 weitere Personen in andere Lager verschleppt und dort vermutlich ermordet: Es sind eigentlich nüchterne Zahlen, die Landsbergs Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD) bei der Kranzniederlegung von Stadt und Markt Kaufering zum nationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal an der Neuen Bergstraße auflistete. Und doch lassen sie das Grauen greifbar werden, das sich von Juni 1944 bis April 1945 im Landkreis Landsberg abspielte und das in einen verheerenden Todesmarsch über die Neue Bergstraße aus der Stadt hinaus mündete.

„Sie trieben ‚Scherze‘ mit uns“, zitierte Bredschneijder den bekannten Jazzmusiker Coco Schumann, der in den Außenlagern Kaufering die Willkür der SS-Schergen erleben musste und den Todesmarsch überlebte. Ihm mache Angst, so der Bredschneijder, dass rechte Gesinnung in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sei und von „Remigration“ gesprochen werde. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – Artikel 1 im Grundgesetz müsse verteidigt werden, mahnte der Vertreter der Stadt Landsberg: „Das ‚Nie wieder‘ ist jetzt“.

Die Verantwortung für das „Nie wieder“ ist groß

„Wir können aus der Erde keinen Himmel machen, aber jeder von uns kann etwas tun, damit sie nicht zur Hölle wird.“ Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) stellte ein Zitat von Fritz Bauer, der als Generalstaatsanwalt für die konsequente strafrechtliche Verfolgung nationalsozialistischen Unrechts stand und die Rehabilitierung der Widerstandskämpfer vorantrieb, in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Eine „Hölle auf Erden“ seien die Außenlager für die dorthin Verschleppten gewesen. Sie sollten arbeiten, hatten aber kaum etwas zu essen, seien gequält oder aus reiner Willkür ermordet worden. Widerstand oder Beistand sei zerschlagen worden. „Das heutige Gedenken ist eine Mahnung, sich für Frieden einzusetzen“, betonte Salzberger. Gerade in diesen unruhigen Zeiten müssten Versöhnungsprozesse angestoßen und belebt werden.

Diakon Harald Walter (links) und Pfarrer Thomas Lichteneber hielten Ansprachen. Foto: Christian Rudnik

„Warum halten wir heute Rückschau?“ Diakon Harald Walter von der Pfarrei Mariä Himmelfahrt stellte diese rhetorische Frage und beantwortete sie gleich selbst: „Die Verantwortung der Deutschen für das ‚Nie wieder‘ ist besonders groß“. Auch deshalb müsse immer wieder an die Verbrechen, bei denen die Menschlichkeit abhandengekommen sei, erinnert werden. „Und diese Menschlichkeit“, beobachtet der Diakon, „scheint aktuell für viele ein Fremdwort zu sein.“ Sie müsse wieder Wirklichkeit werden.

Pfarrer Thomas Lichteneber von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde sagte, er müsse mit großem Schrecken immer wieder feststellen, wie grausam Menschen sein können. Das sei zu verhindern. Mit einer kurzen ökumenischen Andacht und der Kranzniederlegung durch Felix Bredschneijder und Thomas Salzberger endete die Zeremonie, an der zwischen 30 und 40 Personen aller Altersstufen teilnahmen.

Lesen Sie dazu auch