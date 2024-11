Gedenkfeier des Hospiz- und Palliativvereins

Vom Licht in der Dunkelheit war die Rede während der diesjährigen Gedenkveranstaltung des Hospiz- und Palliativvereins. In der voll besetzten Kapelle des Heilig Geist Spitals verbreitete sich eine stimmungsvolle, warme Atmosphäre durch 91 brennende Teelichter, die in Herzform zum Gedenken an die Verstorbenen, die vom Verein im vergangenen Jahr hospizlich begleitet worden waren, entzündet wurden.

Icon Vergrößern Das liebevoll gestaltete Kerzenherz. Foto: Iris Maucher Icon Schließen Schließen Das liebevoll gestaltete Kerzenherz. Foto: Iris Maucher

Viele helfende Hände der Vereinsmitglieder und der engagierte Einsatz der Koordinatorin Catrin Wolfer mit dem neu gegründeten Hospizprojektchor haben mitgeholfen, dieser Feier einen würdigen Rahmen zu geben. Die Worte der Begrüßungsansprache und der Einführung wiesen darauf hin, dass persönliche Trauerzeit ihre Berechtigung hat. Impulse und besinnliche Gedanken, mit leisen einfühlsamen Tönen unterlegt, gaben Zeit und Raum für Emotionen und Gefühle aller Anwesenden. Worte aus dem Psalm 27 in einer modernen Übertragung, gelesene Fürbitten und ein gemeinsam gesprochenes Vater Unser bildeten den liturgischen Teil der Feier. Die Geschichte von der Kerze wurde vorgelesen und symbolisch bekam jeder Teilnehmer eine kleine, liebevoll gestaltete Streichholzschachtel mit einer Kerze, um sich ein eigenes Licht zu Hause entzünden zu können. Den Abschluss der Feier bildete der vom katholischen Klinikseelsorger Siegfried Aßmann eindrucksvoll vorgetragene Segen, in dem es unter anderem heißt „lebt soviel ihr leben könnt“.

In der Cafeteria des Heilig Geist Spitals hatten alle Besucher im Anschluss die Möglichkeit sich bei einer wärmenden Suppe zu stärken und sich im Gespräch mit Freunden und Bekannten auszutauschen. Dank gilt allen, die geholfen haben, mit zu gestalten, besonders aber den - wie immer so engagierten - Koordinatorinnen und so manchen Besuchern, die ihren Dank in einer Spende zum Ausdruck brachten. In dieser Stunde wurde die Freude am gemeinsamen Gestalten und auch das, was unseren Verein ausmacht, deutlich sichtbar, nämlich: Füreinander da sein im Leben und Sterben.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.