Landsberg

vor 32 Min.

Gedenkveranstaltung: Landsberg singt und betet für die Ukraine

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Eine Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine findet am Freitagabend am Hauptplatz statt.

Der strömende Regen hörte am Freitag, 24. Februar, während der Schweigeminute auf: Das Ukraine Forum Landsberg organisierte zum Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine eine Gedenkveranstaltung am Hauptplatz. Am Freitagabend kamen Menschen zahlreich zusammen, um an die Geschehnisse zu erinnern sowie einer Schweigeminute abzuhalten. Ein deutsch-ukrainischer Projektchor sang unter Leitung von Marianne Lösch am Hautplatz. Foto: Thorsten Jordan Nach einem gemeinsamen "Vater unser"-Gebet stimmte ein deutsch-ukrainischer Projektchor von rund 60 Sängerinnen und Sängern das Lied „Molytwa sa Ukrajinu“ ein. „Gebet für die Ukraine“ ist ein altes patriotisches Lied, das mit der Zeit zur geistlichen Hymne wurde. Es wurden Kerzen und Blumen abgelegt. Ein Kunstwerk der ukrainischen Künstlerin Tatjana Martin verdeutlichte das Ausmaß der durch den Krieg entstandenen Wunden. Zur Gedenkveranstaltung werden vor einer Skulptur Kerzen entzündet. Foto: Thorsten Jordan Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Ein Chor singt in Landsberg gegen den Ukraine-Krieg

Landkreis Landsberg Plus Ein Jahr Ukraine-Krieg: Geschichten aus dem Landkreis Landsberg

Themen folgen