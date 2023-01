Gefährliche Kreuzung am Katharinenberg wird entschärft

Unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg ereignen sich immer wieder Unfälle mit Radfahrenden. Jetzt werden erste Schutzmaßnahmen verwirklicht.

Immer wieder hat es an der Kreuzung unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg Unfälle mit Radfahrern gegeben. Im August vergangenen Jahres sogar einen tödlichen. Zur Verbesserung der Sicherheit für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich hat der Stadtrat Anfang Dezember Sofortmaßnahmen beschlossen, die der Bauhof in den Weihnachtsferien umgesetzt hat.

Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, ist nun in der Dominikus-Zimmermann-Straße eine Haltelinie vor dem roten Fahrradschutzstreifen aufgebracht, um Autofahrer noch deutlicher auf Radfahrer hinzuweisen. Ein seitliches Stoppschild verstärke diesen Hinweis. Damit die Autofahrer genügend Platz zum Halten haben, gebe es jetzt vor dem Bereich ein absolutes Halteverbot.

An der Dominikus-Zimmermann-Straße steht nun ein Stoppschild. Foto: Christian Rudnik

Das Schild "Achtung Fahrradfahrer" soll die Aufmerksamkeit der aus der Dominikus-Zimmermann-Straße kommenden Verkehrsteilnehmer auf die querenden Radfahrer auf der Katharinenstraße noch mehr erhöhen. Vor der Haltelinie in der Dominikus-Zímmermann-Straße wird im Frühjahr zusätzlich ein Piktogramm "Achtung Radfahrer" auf der Straße angebracht, teilt die Stadt mit. Radfahrer, die auf der Katharinenstraße stadteinwärts fahren, sollen mit einem "Achtung-Gefahrenstelle"-Schild vor dem Kreuzungsbereich sensibilisiert werden.

Im Kreuzungsbereich kommt es immer wieder zu Unfällen

Immer wieder kommt es zu Unfällen im Kreuzungsbereich Katharinenstraße, Dominikus-Zimmermann-Straße und Max-Friesenegger-Straße zwischen Fahrradfahrern und Autos. Anfang August war dort ein Rennradfahrer, der bergab stadteinwärts unterwegs war, von einer aus der Dominikus-Zimmermann-Straße abbiegenden Autofahrerin übersehen worden. Der 28-Jährige stürzte und verstarb einen Tag später in einem Unfallklinikum. Im September hatte ein 42-Jähriger an selber Stelle in einer ähnlichen Situation großes Glück.

Nach dem tödlichen Unfall im August hatte ein Expertengremium bestehend aus Polizei, Straßenverkehrsbehörde, Staatlichem Bauamt und Ordnungsamt empfohlen, den roten Schutzstreifen für Radfahrer auf die andere Straßenseite zu verlegen. Schutzstreifen auf beiden Seiten sind laut Stadtverwaltung aufgrund der geringen Straßenbreite nicht möglich. Ohne Schutzstreifen sind die bergab fahrenden Radfahrenden gezwungen, im Verkehr "mitzuschwimmen", hatte es Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, bei der Stadtratssitzung im Dezember formuliert. Bis zur Realisierung wurden nun erste Maßnahmen umgesetzt, um die Situation an der Stelle zu verbessern.

