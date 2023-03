Landsberg

18:00 Uhr

Gefahr in Verzug: Bahnschranken in der Katharinenstraße werden abmontiert

Mitarbeiter der DB Netz bauen die Schrankenbäume am Bahnübergang in der Landsberger Katharinenstraße aus.

Plus In der Katharinenstraße in Landsberg werden die Bahnschranken abmontiert. Wie der Übergang jetzt gesichert wird.

In Fuchstal hat es Bürgermeister Erwin Karg einst scherzhaft als "Wäscheleine" bezeichnet. Gemeint ist das rot-weiße Absperrband, mit dem dort ein Bahnübergang der Strecke Landsberg-Schongau von einem Bahnmitarbeiter gesichert wird, wenn ein Güterzug anrollt. Die "Wäscheleine" ist nun auch in Landsberg zu sehen. Denn am Donnerstagvormittag wurde die Schrankenanlage am Bahnübergang in der Katharinenstraße abmontiert. Der Grund: Gefahr in Verzug.

