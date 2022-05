Gefahr in Verzug: Warum der Gehweg in der Schlossergasse in Landsberg gesperrt ist

Der Gehweg auf der Ostseite der Schlossergasse in Landsberg ist gesperrt. Deswegen wird der Bauhof aktiv.

So manche Passantin und so mancher Besucher der Säulenhalle werden sich gewundert haben. Der Gehweg auf der Ostseite der Schlossergasse in der Landsberger Altstadt ist gesperrt.

Nach Informationen unserer Redaktion ist am Freitag gegen 20 Uhr ein Putzbrocken vom Gebäude des Stadttheaters auf den Gehweg gefallen. Verletzt wurde offenbar niemand. Allerdings sperrte der städtische Bauhof wenig später den Gehweg aus Sicherheitsgründen ab. Schilder weisen Fußgänger daraufhin, den Gehweg auf der anderen Straßenseite zu nutzen.

Eingang zur Säulenhalle ist versperrt

Gesperrt ist der Bereich zwischen dem Eingang zum Stadttheater und dem Spitalplatz. Versperrt bleibt dadurch auch der Eingang zur Säulenhalle, in der aktuell eine Ausstellung zu sehen ist. Allerdings hielten sich einige Besucher nicht an die Hinweise und gingen dennoch in die Säulenhalle.

