Landsberg

18:03 Uhr

Gefahrenstelle Katharinenberg: Die Hoffnung ruht jetzt auf Alternativrouten

Die Ausfahrt an den neu errichteten Wohnhäusern ist eine von mehreren Gefahrenstellen an der Katharinenstraße. Radfahrer können leicht übersehen werden.

Plus Durch Anträge der Landsberger Mitte rückt die Katharinenstraße im Stadtrat erneut in den Fokus. Lassen sich die Gefahrenstellen überhaupt entschärfen?

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Auf der Katharinenstraße gibt es gleich mehrere Gefahrenstellen. Die Landsberger Mitte hat Ideen, wie zwei davon entschärft werden könnten. Entsprechende Anträge wurden nun im Bauausschuss des Stadtrats behandelt. Daraus ergab sich eine grundsätzliche Diskussion über die viel befahrene Verbindung in die Innenstadt, die nach Ansicht der Verwaltung wohl kaum weiter zu entschärfen ist. Ernst Müller, Leiter des Ordnungsamts, richtete einen Appell an die Radfahrerinnen und Radfahrer.

Die Landsberger Mitte sieht an der Ecke Katharinenstraße/Hindenburgring/Breslauer Straße stadtauswärts die Gefahr von Abbiegeunfällen: Busse oder Lastwagen, die in den Hindenburgring abbiegen möchten, könnten leicht Radfahrer, Fußgänger oder Rollstuhlfahrer im toten Winkel übersehen. Durch das Anbringen eines gewölbten, sogenannten Trixi-Spiegels an der Ampel würden sie besser sichtbar gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

