Geflüchtete erzählen über ihr Leben im Landkreis Landsberg

In Landsberg wird der Film „Wir sind jetzt hier“ gezeigt. Die Erzählungen von Migranten berühren die Besucher.

Niklas und Ronja von Wurmb-Seibel aus Dünzelbach lassen in ihrem neuen Film „Wir sind jetzt hier!“ sieben Migranten zu Wort kommen. Diese sprechen offen über ihre Eindrücke, die sie beim Ankommen in Deutschland, dem Erlernen der Sprache, Kontakten mit Deutschen oder der Bürokratie gewonnen haben. Das ist nicht nur persönlich und anrührend, sondern zeigt auch auf, dass wir Menschen uns sehr ähnlich sind, egal, woher wir kommen. Der Film, der jetzt in Landsberg gezeigt wurde, macht aber auch deutlich, dass nur echte Kontakte und Begegnungen Vorurteile verhindern können.

Die Filmemacher und Journalisten Niklas und Ronja von Wurmb-Seibel lebten längere Zeit in Afghanistan, halfen seit 2021 rund 120 Menschen vor Ort bei der Evakuierung, brachten sie in Gastfamilien unter und waren selbst fünf Jahre lang Pflegeeltern eines jungen Afghanen. Aus diesen Erfahrungen und auch aus Beobachtungen des Umgangs mit Asylsuchenden in Deutschland und politischen, oft hetzerischen und Ängste schürenden Aussagen, beschlossen sie, ein Filmprojekt zu starten. Dabei ließen sie ihren Pflegesohn, aber auch andere junge Männer, sieben an der Zahl aus unterschiedlichen Ländern wie Afghanistan, Eritrea, Syrien, Irak und Somalia, zu Wort kommen. Daraus entstand der Film „Wir sind jetzt hier!“, den sie in der Lechsporthalle zeigten. Eingeladen zum Filmabend mit anschließender Diskussion hatte die Integrationsbeauftragte am Landratsamt Landsberg, Stefanie von Valta.

Der Film „Wir sind jetzt hier!“ beschäftigt sich mit den Erfahrungen von Geflüchteten in Deutschland. Das Foto zeigt Stefanie von Valta (Inklusionslotsin) und Niklas von Wurmb-Seibel. Foto: Thorsten Jordan

Unter den Besucherinnen und Besuchern fanden sich zahlreiche ehrenamtliche Helfer, aber auch Geflüchtete, von denen ein Teil als Integrationsbegleiter andere Migranten beim Ankommen im Landkreis unterstützen. 53 Integrationsbegleiter aus 27 Nationen setzen sich bereits ehrenamtlich für eine gelingende Integration ein. Sie fungieren als Dolmetscher, über 35 Sprachen verfügt das Repertoire des Pools, aber auch als Brückenbauer zwischen den Kulturen. Zwei der Integrationsbegleiter, Ghaidaa Hamed und Musamil Khan, standen dem Publikum auch für Fragen zur Verfügung. Sie berichteten über ihre eigene Fluchtgeschichte, über viel Hilfsbereitschaft, aber auch Vorurteile und darüber, sich auch nach vielen Jahren Aufenthalt im Landkreis noch immer nicht ganz zugehörig zu fühlen und fehlende Kontakte.

In drei Pflegefamilien im Landkreis Landsberg gelebt

Musamil Khan aus Afghanistan weiß bis heute nicht, wo er bei seiner Flucht aus Afghanistan Länder überall war, „da ich ja keine Schilder lesen konnte“. Der damals Minderjährige lebte in drei verschiedenen Pflegefamilien im Landkreis, schaffte den Quali, die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, wurde Fahrzeugtechniker für E-Mobilität und arbeitet heute an der Uni der Bundeswehr in München. Eine Erfolgsgeschichte, auf den ersten Blick – Musamil berichtete aber auch über schwere Zeiten, in denen er auch mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Ghaidaa Hamed aus Syrien lebt mit Mann und fünf Kindern in Geltendorf und arbeitet dort in der Mittagsbetreuung. Für sie stehen ihre Kinder an erster Stelle: „Zuerst setzte ich alle Kraft für die Kinder ein, dann gehe ich weiter“, sagte sie und berichtete über die große Erleichterung, die die Einbürgerung in Deutschland für die Familie brachte. „Das ist unsere Chance für ein neues Leben.“

Der Film „Wir sind jetzt hier!“ wurde in der Lechsporthalle in Landsberg gezeigt. Foto: Thorsten Jordan

Sowohl die Erzählungen von Musamil und Ghaidaa berührten die Gäste der Veranstaltung, als auch die der jungen Männer, die im Film offen und ehrlich über ihre Gefühle und Erlebnisse in Deutschland berichteten. Wie fühlt es sich an, als Minderjähriger mit zehn weit älteren Männern ein Zimmer in einem Auffanglager teilen zu müssen? Wie schafft man es, sich in einer deutschen Großstadt im ÖPNV zurechtzufinden? Was tun, wenn man im Deutschunterricht lange Zeit kein Wort versteht? Wenn das Heimweh hochkommt, die Behandlung bei den Behörden unfreundlich ist oder man bei jedem Gang zum Briefkasten Angst hat, den Brief mit der Abschiebung zu erhalten? Viele Gefühle, die die Männer beschreiben, kennt man auch von sich selbst, das erzeugt Nähe und Verständnis. Dabei sind ihre Aussagen oft auch lustig, als etwa der Graffitikünstler aus Afghanistan einem deutschen Bürgermeister vorgestellt wurde und dieser Angst vor dem Besprühen der Ortswände zeigte. Oder wenn die deutsche Sprache als so trocken beschrieben wird, dass man im Unterricht immer ein Glas Wasser trinken musste.

Lesen Sie dazu auch

Niklas von Wurmb-Seibel will mit dem Film Brücken schlagen. Er stellt ihn kostenfrei Institutionen jeder Art zur Verfügung – Helferkreisen, Kirchen, Unternehmen, Seniorenheimen, Gefängnissen, Jobcenter, Schulen und vielen mehr.