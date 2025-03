Gegen Garage gefahren und geflüchtet

Bereits am Donnerstag, 27. Februar, ist ein Unbekannter mit einem schwarzen Pkw in der Landsberger Johann-Mutter-Straße vor eine Garage gefahren und hat dabei eine Mauer beschädigt. Die Polizei teilt mit, dass es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen Peugeot handelt. Der Täter entfernte sich, ohne den angerichteten Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu melden.

Eine Zeugin konnte laut Polizei allerdings das Teilkennzeichen des Fahrzeuges nennen. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Weitere Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08191/9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg melden. (AZ)