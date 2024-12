Gegenverkehr übersehen: Autos stoßen in Landsberg zusammen

Auf der Augsburger Straße in Landsberg sind am Samstag gegen 18 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei wollte ein 48-jähriger Mann aus Kaufbeuren mit seinem Pkw aus Richtung Norden kommend an der Ampel am Übergang zum Hindenburgring nach links abbiegen. Hierbei achtete er jedoch nicht auf den bevorrechtigten Pkw einer 58-jährigen Landsbergerin, und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.500 Euro. Zudem wurde die Landsbergerin leicht verletzt, weswegen sie im Krankenhaus behandelt wurde. (AZ)

