Gegenverkehr übersehen: Hoher Schaden bei Unfall in Landsberg

Erheblicher Sachschaden ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Carl-Friedrich-Benz-Straße in die Augsburger Straße in Landsberg entstanden. Laut Polizeibericht wollte kurz vor 10 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin von der Augsburger Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und bevorrechtigten Pkw einer 58-jährigen Frau und prallte mit diesem zusammen. Die 58-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. (AZ)

