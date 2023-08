Geht es ab 2024 mit dem Bergbus von Landsberg ins Allgäu?

Mit dem Bus zum Wandern schont die Umwelt und spart Energie. Der Alpenverein würde das Angebot gerne ausweiten.

Entspannt, umwelt- und klimafreundlich per Linienbus zum Wandern? Das könnte schon im kommenden Frühjahr mit einem Linienbus Realität werden, der von München ins südliche Ostallgäu führt. Die Landeshauptstadt will einen solchen Bus ab Mai 2024 auf die Straße schicken. Die Route könnte jeden Samstag und Sonntag über Landsberg direkt in die Allgäuer Berge und zurück führen – integriert ins 49-Euro-Ticket. Der Landsberger Alpenverein sieht darin die Chance, den Bergsport in der Region nachhaltiger zu gestalten.

„Wir hoffen, dass die neue Buslinie nicht nur die Münchener Wanderfreundinnen und Wanderfreunde ohne Pause in die Berge bringt, sondern auch im Raum Landsberg hält“, sagt Jörg Riedle, Vorsitzender der Alpenvereinssektion (DAV) Landsberg. Gemeinsam mit seinem Kollegen der Sektion Kaufering, Helmut Hohenadl, hat er sich daher an Landrat Thomas Eichinger gewandt. „Allein unsere beiden Sektionen haben aktuell fast 10.000 Mitglieder. Daher wünschen wir uns, dass auch die Menschen hier im Landkreis vom geplanten neuen Angebot profitieren“, so Riedle. „Wir hoffen, dass der Landkreis schon im Vorfeld bei den Planungen der neuen Buslinie mit dabei ist und so sicherstellt, dass sie auch den Landsberger Sportlerinnen und Sportler zugutekommt.“

Zum Hintergrund: Am 19. Juli hat der Mobilitätsausschuss der Landeshauptstadt München die Übernahme der sogenannten „Münchener Bergbusse“ der örtlichen Alpenvereinssektionen München und Oberland in den Linienverkehr beschlossen. Im Rahmen eines Pilotprojekts hatten die beiden Vereine vor zwei Jahren begonnen, sonntags in den Sommermonaten Busse in die Berge zu organisieren. Ziele sind jeweils Talorte, die nur schwer oder gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Von Anfang an war dabei geplant, dieses Projekt in einen öffentlichen Linienbetrieb und möglichst in Deutschlandticket zu überführen. Denn eine ÖPNV-Anreise zu Wander- und Ausflugszielen anstelle von Einzelfahrten mit Pkws entlaste die Gemeinden im Tal und reduziere den Ausstoß von Treibhausgasen.

Der Landsberger Bergbus fährt im September ins Zugspitzgebiet

Für den DAV Landsberg wäre eine gute Integration der neuen Buslinie in die Verkehrsinfrastruktur des Landkreises eine willkommene Unterstützung der eigenen Nachhaltigkeitsziele – und eine Ergänzung zu den eigenen „Landsberger Bergbussen“. Diese werden aktuell dreimal im Jahr vom Alpenverein Landsberg organisiert und stehen allen offen, auch Nichtmitgliedern. Das Ziel ist das gleiche wie in München: Einzel-Anreisen vermeiden und dadurch Energie sparen sowie den CO₂-Ausstoß verringern. Die nächste Busfahrt, bei der nach Anmeldung auch eine Fahrradmitnahme möglich ist, ist für Sonntag, 24. September, ins Zugspitzgebiet geplant. Für die Tour gibt es noch Restplätze. (AZ)

