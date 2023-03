Geht es im Landsberger Bauausschuss um die Zukunft der Oidn Wiesn?

Plus Seit 2017 veranstaltet die VR-Bank Landsberg-Ammersee die Oide Wiesn am Hellmairplatz. Jetzt gibt es offenbar Kritik daran.

Seit 2017 veranstaltet die VR-Bank Landsberg-Ammersee am letzten Wochenende der Sommerferien ihre "Oide Wiesn" auf dem Hellmairplatz in der Landsberger Altstadt. Rund um ein großes Festzelt ist dabei einiges geboten. Drei Gastronomen offenbar zu viel. Sie haben sich in einem Schreiben an Stadtrat Christoph Jell (UBV) gewandt, dessen Inhalt am Mittwochabend in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats behandelt werden soll.

Im vergangenen Jahr fand die Oide Wiesn zum vierten Mal (2017, 2018, 2019, 2022) statt. Zuvor musste wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausiert werden. Heuer soll sie am 10. September stattfinden, wie immer also am Samstag des letzten Ferienwochenendes. 2022 feierten rund 3000 Besucherinnen und Besucher im Festzelt und rund um den Georg-Hellmair-Platz. Das Programm sah unter anderem Goaßlschnalzen, Blasmusik, Speisen regionaler Direktvermarkter, eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell, bayerischen Mehrkampf, eine Landmaschinenschau und ein Wett-Melken mit 16 Bürgermeistern oder deren Vertretern vor.

Die Gastronomen können ihre Außenflächen nicht bestuhlen

Vor, während und nach der Oiden Wiesn ist der Hellmairplatz für einige Tage belegt. Während Aufbau, Fest und Abbau können die am Platz beheimateten Gastronomen ihre Außenflächen nicht nutzen. Und das ist offenbar der Grund für das Schreiben an Stadtrat Christoph Jell, das drei Gastronomen unterzeichnet haben. Mehr Informationen gibt es nicht, zumindest nicht in der Sitzungsvorlage für die Mitglieder des Bauausschusses. "Behandlung eines Schreibens dreier Gastronomen (betreffend Aufstellen von Festzelten am Hauptplatz und am Georg-Hellmair-Platz)" heißt es dort lapidar.

Unser Archivfoto zeigt das Wettmelken mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und VR-Bank-Chef Stefan Jörg im Jahr 2019. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt Christoph Jell, dass er darum gebeten hat, die Angelegenheit im Bauausschuss zu behandeln. Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, soll in der Sitzung über die Genehmigung für das Aufstellen von Festzelten am Hauptplatz und am Hellmairplatz referieren. Jell deutet an, dass unter anderem darüber gesprochen werden könnte, ob Festzelte künftig nur noch auf der Waitzinger Wiese oder am Schlüsselanger genehmigt werden sollten.

Wie bereits berichtet, beschäftigen sich Stadtrat und Verwaltung derzeit auch in anderer Sache mit der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Die hat vor einiger Zeit das Gebäude der ehemaligen Malteser-Apotheke erworben und möchte dort ein Kompetenzzentrum errichten. Dazu soll die Malteser-Passage geschlossen werden, was vonseiten des Stadtrats bislang abgelehnt wird. Mittlerweile hat die Bank die Passage geschlossen, weil bauliche Mängel beseitigt werden sollen. "Wir sind in Gesprächen", hatte dazu Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der jüngsten Stadtratssitzung auf Nachfrage gesagt.

