Geistliche Tangoklänge: Kammerchor Landsberg singt in Windach

Der Kammerchor Landsberg gastiert in Windach und verspricht ein außergewöhnliches Programm. Der Tango steht im Mittelpunkt.

Mitte Oktober gab der Kammerchor Landsberg in der Heilig-Kreuz-Kirche in Landsberg sein erstes Konzert nach der langen Corona-Pause.. Die Kirche war fast ausverkauft, das Publikum begeistert, wie der Chor in einer Pressemeldung informiert. Den Beteiligten sei schnell klar geworden, dass dieser ganz besondere Auftritt baldmöglichst wiederholt werden muss. Und das ist jetzt der Fall: Am Samstag, 4. Februar, ist der Kammerchor in der Autobahn- und Pfarrkirche Maria am Wege in Windach zu Gast.

In der Pressemeldung schreibt Vorsitzender Rainer Schmaus von einem außergewöhnlichen Programm, welches das Publikum mitreißt. Neben zeitgenössischen Chormotetten von Peter Anglea und Josu Elberdin werde die Kirche mit geistlichen Tangoklängen erfüllt. Auf dem Programm steht die Misa Buenos Aires des argentinischen Komponisten Martin Palmeri. Der Chor freue sich auf die Zusammenarbeit mit Lehrkräften der städtischen Sing- und Musikschule Landsberg, die das Tango-Ensemble bilden. Den Mezzosopran-Part übernehme mit der Jazz-Sängerin und Kulturpreisträgerin der Stadt Landsberg, Katharina Gruber, eine Stimme, die tief unter die Haut gehe.

Der Tango ist nicht einfach nur ein Tanz

Der Tango sei nicht einfach ein Tanz: Er sei ein mit Emotionen aufgeladener Mythos, heißt es in der Pressemitteilung. Immer schwinge etwas mit, sobald von ihm die Rede ist, und erst recht, wenn er musiziert und getanzt wird – Leidenschaft, Schmerz, Wehmut, ein Hauch Verruchtheit. Die Kraft des Tangos liegt laut Rainer Schmaus darin, dass er Schmerz in Energie verwandelt. Spätestens mit Astor Piazzollas "Tango nuevo" sei er zur komplexen Kunstmusik erhoben worden. Das 1996 komponierte Stück sei eine "klassische" Messvertonung und bediene sich der Formensprache der kirchenmusikalischen Tradition. Hört man genau hin, erkenne man bisweilen sogar Anklänge an Bach, heißt es in der Pressemeldung.

Stilistisch ist das Stück allerdings stark vom argentinischen Tango nuevo inspiriert und greift dessen typische harmonische Merkmale und rhythmische Figuren auf, schreibt Rainer Schmaus. Einige Melodien hätten sofort Ohrwurmcharakter, andere erschließen sich erst nach einiger Zeit. Mit der Instrumentierung für Streichorchester, Klavier und Akkordeon spielt Palmeri auf das klassische Tangoorchester an, der typische "Tangosound2 ist auch hier unüberhörbar. Herz und Seele des Tangos lässt Palmeri auch durch den farbigen Mezzosopran-Part in sein Stück einfließen. Das Ergebnis: eine tangofarbige Messe oder ein spiritueller Tango.

Das Konzert des Kammerchors Landsberg unter der Leitung von Silvia Elvers findet am Samstag, 4. Februar, um 18 Uhr in der Autobahn- und Pfarrkirche Maria am Wege in Windach statt. Karten im Vorverkauf gibt es im Reisebüro Vivell am Hauptplatz in Landsberg und im Schlossmarkt Windach. (AZ)

