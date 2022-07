Landsberg

16:37 Uhr

Gelähmt nach Party-Blödelei: Mann steht in Landsberg vor Gericht

Plus Ein Mann hebt bei einer Feier eine Frau hoch und stürzt sich mit ihr in ein Schwimmbecken. Die Frau erleidet dadurch schwerste Verletzungen. Der 33-Jährige landet vor Gericht.

Von Gerd Lodenkämper

Um einen Fall von fahrlässiger Körperverletzung ist es am Dienstag, 26. Juli, vor dem Landsberger Amtsgericht gegangen. Die Staatsanwaltschaft warf einem 33-jährigen verheirateten Mann vor, im Juli 2021 bei einer privaten Feier im Landkreis Landsberg seine 45-jährige Bekannte gepackt, hochgehoben und so über seine Schulter gelegt zu haben, dass ihr Kopf an seinem Rücken lag. Anschließend soll er sich rückwärts, mit der Frau auf seiner Schulter, in ein aufblasbares Gartenschwimmbecken gestürzt haben, das nur rund einen halben Meter mit Wasser gefüllt war. Dabei war die Frau so unglücklich mit dem Kopf auf dem Boden des Beckens aufgeprallt, dass sie seitdem querschnittsgelähmt ist.

