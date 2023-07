Geldstrafe wegen Besitz von kinderpornografischen Dateien

Ein Mann hatte ein kinderpornografisches Video und ein Foto auf seinem Handy. Vor Gericht in Landsberg sagt er, er habe davon nichts gewusst.

Mit der Verbreitung und dem Besitz kinderpornografischer Schriften musste sich das Schöffengericht des Amtsgerichts in Landsberg befassen. Die Staatsanwaltschaft warf einem 26-Jährigen vor, eine kinderpornografische Videodatei über einen Internetdienst versandt zu haben. Wie zwei Jahre später bei einer Durchsuchung festgestellt wurde, hatte er auf seinem Mobiltelefon eine weitere kinderpornografische Bildaufnahme. Bei Besitz droht laut Gesetz im Normalfall eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug.

Der Angeklagte trat dem Vorwurf vor Gericht entschieden entgegen und beteuerte durch seinen Verteidiger, den Augsburger Rechtsanwalt Stefan Mittelbach, inständig, weder von dem Bild noch von dem Video gewusst zu haben. „Er will mit diesen Sachen nichts zu tun haben.“ Er stammt aus Eritrea und hat nach der Ankunft in Deutschland 2015 zunächst in einer Unterkunft mit mehreren Personen und später in einer Wohnung mit Mitbewohner gelebt. Der Mann habe zeitweilig mehrere Handys besessen, die er zunächst nicht mit einem Code versperrt habe – auf einem davon war das Foto sichergestellt worden, auf einem anderen das Video. Er könne sich das nur so erklären, dass das Material durch Dritte versandt worden sei.

Die Staatsanwältin glaubt dem Angeklagten nicht

Die Staatsanwältin glaubte dem 26-Jährigen nicht. So war das Smartphone, auf dem die Videodatei gefunden wurde, doch mit einem Code gesperrt gewesen. Und die Gesamtschau ergebe, dass es kein Zufall sein könne, dass sich zu verschiedenen Zeitpunkten auf zwei verschiedenen Handys kinderpornografisches Material befunden habe. In ihrem Plädoyer hielt sie dem Angeklagten aber zugute, dass er selbst nichts davon hergestellt habe und man sich im untersten Bereich des sonst üblichen bewege. Die Bilder zeigten auch keine sexuellen Handlungen, der Mann sei nicht vorbestraft und die Tat lange her, sodass eine Verurteilung zu 90 Tagessätzen à 40 Euro ausreichend sei.

Dem schloss sich Pflichtverteidiger Mittelbach an und sagte, dass gegen seinen nicht vorbestraften Mandanten seit der Tat nichts mehr vorliege. Er habe sich hervorragend in Deutschland integriert und sei seinen Pflichten immer nachgekommen. Der Verteidiger konnte sich dabei auf einen von der Richterin vorgelesenen Bericht einer Integrationshelferin berufen.

Am untersten Rand dessen, was man sonst in diesen Verfahren erlebt

Amtsrichterin Katrin Prechtel hielt zwar den Tatvorwurf für bestätigt und die Beteiligung Dritter für unwahrscheinlich. Doch habe sich der 26-Jährige seitdem einwandfrei geführt. Die Aufnahmen enthielten auch keine sexuellen Handlungen und der Mann habe keine aktive Rolle dabei gespielt. Vor allem bewege sich der Fall am untersten Rand dessen, was man sonst in diesen Verfahren erlebe. Bei der Berechnung des Tagessatzes von nur 40 Euro war berücksichtigt worden, dass der Verurteilte monatlich bis zu 500 Euro an seine verwitwete, erkrankte Mutter in Eritrea überweist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

