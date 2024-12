Gemeinsam für den guten Zweck

Der Verein Gemeinsam Helfen e.V., der sich mit großem Engagement für die Förderung von Kindern und Jugendlichen einsetzt, sorgt auch in diesem Jahr für Wärme – nicht nur in den Tassen, sondern vor allem in den Herzen. Mit den Erlösen seines traditionellen Glühweinstands in der Innenstadt unterstützt der Verein zum ersten Mal auch die Lebenshilfen Landsberg.

Ein Teil der Spenden wird verwendet, um Hippotherapie für Kindergartenkinder mit Behinderung zu ermöglichen, eine Therapieform, die Kindern mit besonderen Bedürfnissen wertvolle Unterstützung bietet. „Daher freuen sich die Kolleginnen und natürlich die Kinder sehr über diese besondere Weihnachtsüberraschung“, so Christoph Lauer, Geschäftsführer der Lebenshilfe.

