Soldaten und Soldatinnen verkaufen am Hauptplatz wieder Glühwein und Bratwürste. Den Erlös spenden sie für karitative Zwecke.

Pünktlich um 12 Uhr ist am heutigen Donnerstag der Verkaufsstand des Vereins „Gemeinsam helfen“ auf dem Landsberger Christkindlmarkt offiziell eröffnet worden. Bis Mittwochabend, 20. Dezember, werden dort Getränke und Speisen für karitative Zwecke verkauft.

Der Verein wird betrieben von Soldatinnen und Soldaten aus der Region Landsberg und Lechfeld. Sie verkaufen Glühwein, Punsch, Bratwürste und Crêpes. Der Erlös wird an das Kinderhaus St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet, sagte Oberstleutnant Rüdiger Bieler, der Kommandeur des Zentrums Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme und Standortältester Augsburg/Lechfeld, bei der Eröffnung am Hauptplatz.

Die Aktion „Gemeinsam helfen“ wurde im Jahr 2001 von Angehörigen des Lufttransportgeschwaders 61 in Penzing gestartet, die als fliegende Weihnachtsmänner bekannt wurden. Im Jahr 2005 wurde der Verein gleichen Namens gegründet. Nach der Schließung des Lufttransportgeschwaders im Jahr 2017 wurde die Führung des Vereins und die Weiterführung der Spendenaktion in die Hände des Zentrums Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme in Kleinaitingen übergeben. Seitdem wird der Verein auch vom Instandsetzungszentrum 13 in Igling, der Schule Informationstechnik Bundeswehr und des Sanitätsversorgungszentrums Untermeitingen in Lagerlechfeld unterstützt.

Bei der Eröffnung des Verkaufsstands des Vereins „Gemeinsam helfen'“ waren unter anderem Oberstleutnant Rüdiger Bieler (Zweiter von links), Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (Dritte von links), Penzings Bürgermeister Peter Hammer (Fünfter von links), General Rainer Simon (Sechster von links) und Hauptmann Sebastian Fischer (Achter von links) dabei. Foto: Christian Rudnik

Seit Beginn der Aktion im Jahr 2001 wurden über 200.000 Euro an Spenden gesammelt und an regionale Projekte, die Kinder und Jugendliche unterstützen, ausgezahlt, heißt es in einer Pressemeldung des Vereins. Zu Beginn stand die Unterstützung der Aktion „Sternstunden“ von Bayern 3. In den folgenden Jahren wurden immer wieder neue Spendenempfänger gefunden, so etwa das Kinderheim St. Alban, die Klinik Clowns, der Förderverein für Kinder mit schweren Hautveränderungen, das Bundeswehr-Sozialwerk und weitere gemeinnützige Organisationen. Seit 2007 wird hauptsächlich das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach unterstützt.

Der Stand des Vereins „Gemeinsam helfen“ befindet sich am Landsberger Hauptplatz vor der Marien-Apotheke. Bis Mittwoch, 20. Dezember, werden dort Speisen und Getränke angeboten. Der Christkindlmarkt, der neben dem Hauptplatz Standorte am Hellmairplatz, in der Ludwigstraße, am Infanterieplatz und am Roßmarkt hat, ist täglich bis Freitag, 22. Dezember, geöffnet: Wochentags von 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Der Verkaufsstand des Vereins „Gemeinsam helfen“ kann von 12 bis 19 Uhr besucht werden.

