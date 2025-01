Geparkter Pkw wird an der Von-Eichendorff-Straße angefahren

Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, hat ein Mann aus dem Landkreis Landsberg seinen schwarzen VW Golf am Straßenrand der Von-Eichendorff-Straße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er laut Polizei einen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange und am hinteren linken Kotflügel fest.

Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher meldete den Unfall nicht und entfernte sich augenscheinlich ohne weitere Veranlassungen von der Unfallörtlichkeit, so die Polizei. Deshalb wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)