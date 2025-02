Geparktes Auto an der Stoßstange beschädigt

Am Dienstagnachmittag parkte eine 39-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ihren schwarzen Mercedes in der Schlossergasse in Landsberg auf Höhe der Hausnummer 381. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)