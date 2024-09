Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Am Dienstag ist zwischen 13 und 18 Uhr ein auf dem Parkplatz einer Behörde in der Lechfeldstraße in Landsberg geparkter Pkw angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher konnte unerkannt vom Unfallort flüchten.

Der Sachschaden am hinteren linken Radkasten beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Polizei Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)