Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag ist ein in einer Parklücke am Von-den-Hoff-Platz in Landsberg geparkter Opel im Heckbereich angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine gesetzlichen Pflichten und konnte den Unfallort unerkannt verlassen, teilt die Polizei mit.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)