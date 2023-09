Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Landsberg. Der Verursacher hatte wohl ein blaues Auto.

Am Mittwoch, zwischen Vormittag und Nachmittag, ist am Ziegelanger in Landsberg ein gegenüber einer Tiefgaragenausfahrt geparkter Opel angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete laut Polizeibericht unerkannt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro, teilt die Polizei mit. Beim Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um ein blaues Auto handeln, da sich entsprechende Lackreste am beschädigten Wagen befanden. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

