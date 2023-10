Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Der Verursacher des Unfalls in Landsberg flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Am Dienstagmorgen ist ein am Lehrerparkplatz einer Schule in der Münchener Straße in Landsberger geparkter Pkw angefahren worden. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Der Verursacher flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

