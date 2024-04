Geparktes Auto auf Schulparkplatz in Landsberg zerkratzt

Die gesamte Beifahrerseite eines in Landsberg abgestellten Autos wird beschädigt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montagvormittag ist ein auf dem Parkplatz der Grundschule in der Platanenstraße in Landsberg geparktes Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach Angaben der Polizei hat der unbekannte Täter über die gesamte Beifahrerseite den Lack zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch