Geparktes Auto in Landsberg angefahren: Die Polizei sucht Zeugen

Das Fahrzeug wird im Bereich des Von-der-Hoff-Platzes am Kotflügel beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Am Montag hatte eine 23-jährige Landsbergerin zwischen 12 und 14 Uhr ihren schwarzen Audi vor einer Bank am Landsberger Von-der-Hoff-Platz geparkt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie am linken, hinteren Kotflügel einen Schaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne die Polizei oder einen sonstigen Berechtigten zu verständigen.

Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Inspektion in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

