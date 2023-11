Gerda Buchner ist die älteste Bewohnerin der Lebenshilfe

Die 80-Jährige Gerda Buchner lebt in Landsberg. Sie spielt mehrere Instrumente, strickt, häkelt, malt, liebt Ausflüge und ihr „Frauenzimmer“.

Vor ein paar Tagen feierte Gerda Buchner ihren 80. Geburtstag – mit einer Dampferfahrt, leckerem Essen und in Begleitung ihrer Schwester. Die aktive und rüstige Rentnerin lebt seit 32 Jahren bei der Lebenshilfe Landsberg, liebt ihr „Frauenzimmer“ und die vielen Angebote, die ihr offenstehen. Und sie ist derzeit die älteste Bewohnerin bei der Lebenshilfe.

Gerda Buchner kann sich noch genau an den Geburtstag erinnern. An ihr grünes Kleid mit der weißen Strickjacke, die Fahrt mit dem Raddampfer, das Kloster Andechs und ihr Lieblingsessen im Restaurant: Schnitzel mit Kartoffelsalat, dazu erst Orangen- und dann Zitronenlimonade. Zum Abschluss gab es „gemischtes Eis mit Sahne“.

Nach dem Gottesdienst schaut die 80-Jährige das „Traumschiff“

Jetzt sitzt sie in ihrem geliebten eigenen Zimmer, ihrem „Frauenzimmer“, wie sie sagt. Umgeben von Stofftieren und fünf Barbies blättert sie in einem Kunstband über die zwölf Apostel, die sie alle namentlich aufzählt. Kein Wunder: Früher besuchte sie jeden Sonntag die Messe – in der Josephskirche und der Laurentiuskirche in München und später in Landsberg. Nun schaut sie sich den Gottesdienst im Fernsehen an, und „danach das Traumschiff“.

Die 80-Jährige erzählt von der Zeit, als sie in München gelebt hat. Damals arbeitete sie als Büglerin, nach ihrem Umzug in den Landkreis Landsberg wirkte sie in den Magnus-Werkstätten Holzhausen. Dort faltete sie Strumpfhosen, später brachte sie unter anderem kleine Namensschilder in den Wäschestücken an.

Gerda Buchner kam am 1. Dezember 1991 zur Lebenshilfe, lebte zunächst im Wohnheim 4 in Kaufering und dann im Wohnheim 1 „beim Willi Hagenbusch“ und ihrer Bezugsbetreuerin Irmgard Siemens. 2006 wechselte sie an den Eulenweg in das Erdgeschoss von Haus 2, das sie sich mit sieben Mitbewohnenden teilt. Im Wohnheim schreibt sie regelmäßig die Essenstafeln und hilft in der Küche mit. Sie schält Kartoffeln, schneidet Gemüse und Salat und ist „eine große Hilfe“. Beim Zusammenlegen der Geschirrtücher ist sie „die Beste“.

Gerda Buchner spielt Gitarre, Mundharmonika und Klavier

Außerdem besucht sie die Malgruppe bei Melanie Widmann und den Rentnertreff im Haus 8. Da gibt es Kaffee, Tee und Schokokekse, erzählt Gerda Buchner, und „wir ratschen miteinander“. Da sie früher samstags nach der Arbeit immer noch in ein Café gegangen ist, bezeichnet sie sich selbst auch als „das Kaffeefräulein“. Zudem singt die 80-Jährige im Lebenshilfe-Chor. Das musikalische Talent hat sie wohl von ihrem Vater, einem Berufsmusiker, geerbt: Sie spielt Gitarre, Mundharmonika und das Klavier im Aufenthaltsraum.

Besonders freut Gerda Buchner sich über die regelmäßigen Ausflüge der Wohngruppe. Da geht es in ein Café, sie trinkt den geliebten Bohnenkaffee und isst „Apfel- oder Zwetschgenkuchen mit Sahne“. Dann aber freut sie sich auch wieder auf das eigene Zimmer, in dem Bücher und CDs, aber vor allem auch die Stofftiere und Barbies warten. Die meisten tragen selbst gehäkelte Kleidung, denn Häkeln und Stricken gehören zu Gerda Buchners Leidenschaften. Und: Alle haben Namen, darunter den der Schauspielerin und Sängerin Elke Sommer. (AZ)