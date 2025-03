„Geschichten, die anderen Frauen Mut machen“: Eine Ausstellung zum Weltfrauentag

Steckt nicht in jeder Frau eine „Trümmerfrau“, die Herausforderungen meistert und die Welt am Laufen hält? Es waren die Frauen, die 1945 begannen, Schutt und Zerstörung zu beseitigen, um den Weg für den Wiederaufbau freizuräumen. Sie trugen wie selbstverständlich die Hauptlast der Nachkriegszeit, um dann den Männern den beruflichen Aufstieg zu überlassen. Es hat sich zwar einiges geändert in den letzten 80 Jahren, eine Gleichstellung ist jedoch nicht erreicht. Die Landsberger Fotografin Conny Kurz hat mit ihren großformatigen Frauenbildern dieses Selbstverständliche ans Licht gebracht, in dem sie Frauen in ihrer Einzigartigkeit sichtbar macht.

