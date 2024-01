Landsberg

Geschichten und Erzählungen rund um die Raunacht in Landsberg

Plus Bei einer Stadtführung wird über die Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig berichtet. Es geht um Holunder, Hojemännlein und die Wilde Jagd.

Die dunklen, von vielerlei Geheimnissen und daraus entstandenen Geschichten umwehten Raunächte, der Zeitraum zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar, hatten in früheren Zeiten große Bedeutung. Nicht wenig im Tagesablauf wurde auf diese besondere Zeit ausgerichtet. Vieles hat sich in der Bevölkerung erhalten, erlebt derzeit sogar eine Art Renaissance. Die Stadt Landsberg beziehungsweise das Stadtführungsteam wurde dem mit einer neuen Führung gerecht: Unter dem Titel „Rau(h)nacht in Landsberg“ führte Andreas Münzer am letzten Tag der Raunächte mehr als 20 Interessierte durch die Altstadt.

Zunächst aber ging es in den Keller des Historischen Rathauses. Dort hatte bereits dampfender Holunder-Punsch seinen Duft ausgebreitet. Der Holunder sei gerade in der nordischen Mythologie wichtig und positiv belegt gewesen, erklärte Münzer. Je nach Landstrich seien in den Sagen damit die Göttinen Freya, Frigg oder Holla verbunden gewesen. Für die Bezeichnung dieser Nächte gebe es verschiedene Deutungen. Möglicherweise sei damit die raue, unklare Zeit gemeint, die Dunkelheit und Kälte. Der Name könne auch von Rauch kommen, denn in der Zeit seien Haus, Hof, Stallungen als Schutz vor bösen Geistern ausgeräuchert worden. Es könne aber auch das raunen des um die Häuser pfeifenden Windes gemeint sein. Oder kommt der Name von den Runen des Steinorakels, das in der Zeit nach der Zukunft befragt wurde?

