Gewaltbereiter junger Mann bereut seine Taten

Weil er sich in der Vergangenheit sehr gewaltbereit zeigte, musste sich ein junger Mann in Landsberg vor Gericht verantworten.

Plus Ein junger Mann aus dem Landkreis schlägt und tritt gleich mehrmals. Vor Gericht in Landsberg zieht er einen Schlussstrich.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft waren erheblich. Ein heute 21-Jährige aus dem Landkreis Landsberg soll sich zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 in mehreren Fällen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beihilfe zum Raub und Bedrohung und Beleidigung schuldig gemacht haben. Jetzt stand er deswegen vor dem Amtsgericht in Landsberg.

Dabei soll der Angeklagte einen Geschädigten mit der Faust und einer Eisenstange geschlagen haben. An zwei anderen Tagen soll er mit einem weiteren Täter auf einen am Boden liegenden Geschädigten eingetreten und zwei andere Täter dabei unterstützt haben, ein weiteres Opfer in einen Hinterhalt zu locken und auszurauben. Außerdem hatte die Staatsanwaltschaft fünf Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz angeklagt.

