Landsberg

vor 18 Min.

Gewerkschafter in Landsberg lassen sich nicht unterkriegen

Bei der Veranstaltung des DGB zum 1. Mai in Landsberg sprachen (von links) Anton Reich, Christiane Feichtmeier und der Kreisvorsitzende Roman Filgertshofer.

Plus Die DGB-Kundgebung in Landsberg ist schwach besucht. Dennoch geben sich die Redner kämpferisch.

Von Andreas Hoehne Artikel anhören Shape

„Ungebrochen solidarisch“ war das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum 1. Mai in diesem Jahr. Solidarisch zeigten sich in Landsberg aber nur etwa zwei Dutzend Gewerkschaftsmitglieder, die dem Aufruf des Kreisverbands zur Kundgebung in das Restaurant „Il Lago di Garda“ gefolgt waren. Hauptrednerin dort war Christiane Feichtmeier von der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Die freigestellte Personalrätin und Vorsitzende der DGB-Frauen in München verwies darauf, dass die Gewerkschaften ihre Erfolge oft zu schlecht verkauften, denn viele der Entlastungspakete nach der Energiekreise habe man nur deren massivem Druck zu verdanken. Diese staatlichen Hilfen seien allerdings nur ein Notnagel, deshalb seien die in verschiedenen Branchen ausgehandelten deutlichen Lohnerhöhungen gerechtfertigt. Das Märchen der Arbeitgeber von der Lohn-Preis-Spirale verfange nicht, sagte sie, denn alleine eine stabile Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer garantiere das wirtschaftliche Wachstum. Auch die Erhöhung des Mindestlohns beruhe auf gewerkschaftlichen Forderungen.

