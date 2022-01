Landsberg

06:04 Uhr

Gibt es bald einen IT-Verbund im Landkreis Landsberg?

Plus Die Informationstechnik wird für Kommunen immer wichtiger, während Personal immer schwerer zu finden ist. Wie darauf in der Region Landsberg reagiert wird und was man sich davon erhofft.

Von Thomas Wunder

Die Informationstechnik, kurz IT, spielt auch in Kommunen eine immer wichtigere Rolle. Doch die elektronische Datenverarbeitung wird auch immer mehr zum Sorgenkind in Städten, Kreisen und Gemeinden. Es fällt immer schwerer, gutes Personal zu finden, das vor allem besser bezahlte Jobs in der freien Wirtschaft annimmt. Zudem gefährden Hacker die Sicherheit. Ein IT-Verbund könnte die Probleme lösen. Und deswegen wird ein solcher Zusammenschluss gerade im Landkreis untersucht.

