Girls‘ Day in der Welfenkaserne Landsberg

Am diesjährigen Girls’Day erlebten acht Mädchen einen spannenden und lehrreichen Tag bei der Bundeswehr Feuerwehr der Welfenkaserne. Bereits der Empfang war ein Highlight: Die Teilnehmerinnen wurden direkt an der Wache von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr abgeholt – ein nicht alltäglicher Auftakt. Nach der Ankunft wurden die Mädchen von Feuerwehrleiter Brandamtsrat Thomas Zapf begrüßt, der in einem Einführungsvortrag einen umfassenden Einblick in die Aufgaben und Strukturen der Bundeswehrfeuerwehr am Standort Landsberg gab.

Praktische Übung: löschen eines Brandes. Foto: Thomas Göppel

Anschließend durften die Mädchen selbst aktiv werden: In der großen Fahrzeughalle wurden ihnen verschiedene Spezialfahrzeuge vorgestellt. Ein Highlight war eine Übung zur Personensuche in verrauchten Räumen, bei der sie mithilfe eines Spezialgeräts eine „vermisste“ Person aufspüren mussten. Unter Anleitung erhielten sie zudem eine Einweisung in das Atemschutzgerät – ein zentrales Werkzeug im Einsatz. Auch theoretisches Wissen kam nicht zu kurz: Die Teilnehmerinnen erfuhren, wie ein Chemikalienschutzanzug funktioniert und in welchen Situationen dieser zum Einsatz kommt. Dann wurde es praktisch: Unter fachkundiger Anleitung durften sie selbst mit Feuerlöschern und Schlauch ein Übungsfeuer bekämpfen. Eindrucksvoll war auch die Vorführung der Rettungsschere, des Spreizers und der Gerätekissen – technische Hilfsmittel, die im Ernstfall Leben retten können. Den gelungenen Abschluss bildete ein gemeinsames Mittagessen in der Truppenküche, bei dem sich alle Beteiligten nochmals austauschen konnten.

Der nächste Girls’ Day steht schon in den Startlöchern – auch die Bundeswehr wird wieder mit spannenden Einblicken dabei sein. Wer Interesse und Lust hat, einen Tag als Soldatin hautnah zu erfahren, wahre Teamarbeit im Zusammenspiel mit den technisch geprägten Berufen zu erleben und so möglicherweise den eigenen Traumjob von morgen zu entdecken, sollte sich den nächsten Termin nicht entgehen lassen.

