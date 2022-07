Landsberg

vor 19 Min.

Gislinde Schröter: Eine genaue Beobachterin des Zeitgeschehens

Plus Gislinde Schröter zeigt in der Säulenhalle in Landsberg mit „Fragmente“ eine Retrospektive auf vier Jahrzehnte ihres Schaffens. Sie ist wie eine Schatzsucherin, die Dingen neues Leben einhaucht.

Von Minka Ruile

Unser Verhältnis zur Welt der Dinge ist klar: Ohne uns gäbe es sie nicht. In ihr, so glauben wir, kennen wir uns aus. Und erkennen diese, unsere Dinge doch kaum wieder, begegnen sie uns einmal außerhalb des gewohnten Zusammenhangs, etwa als Bruchstücke oder Splitter eines großen Ganzen, das verloren ging, Fragmente, die für sich genommen nutz- und mithin wertlos sind – es sei denn, jemand sähe sie neu und mäße ihnen über ihren bisherigen Gebrauchs- einen, ganz anders definierten, Eigen-Wert bei.

