Gislinde Schröter verwandelt das Landsberger Klostereck

Gislinde Schröter lässt im Klostereck in Landsberg „Verwandlungen“ wie eine Assemblage entstehen. Die Gäste dürfen mitwirken.

„Sie hat etwas bewahrt, was ich die Wertschätzung des Nutzlosen nennen möchte.“ So beurteilte der 2005 verstorbene Maler und Grafiker Klaus Schröter die künstlerische Arbeit seiner Frau Gislinde. Aus dieser Wertschätzung vorhandener Ressourcen, gepaart mit Achtsamkeit für ein empfindliches Ökosystem und ausgestattet mit enormer schöpferischer Fantasie, komponiert, die 1936 in Buchloe geborene und seit mehreren Jahren in Landsberg lebende Gislinde Schröter, zufällig entdeckte, bedeutungslose Kleinigkeiten, zu einer ideenreichen Ganzheit. Aktuell stellt sie im Klostereck in Landsberg aus.

Gislinde Schröter absolvierte eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin und heiratete 1960 den Zeichner und Professor für Gestaltungsgrundlehre, Klaus Schröter. Die Autodidaktin setzte sich zusammen mit ihrem Mann, der ihr außergewöhnliches Talent förderte, mit unterschiedlichen Gestaltungsprinzipien auseinander und stellt zunächst beliebig Erscheinendes in den Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens. Stoff-, Leder- und Tüllresten, Knöpfen, Fäden, Drahtstücken, Muscheln, Teilen von Haushaltsgegenständen, kleinen Spiralen, Abfällen aus Draht, Blech oder Holz, haucht sie Leben ein und verwandelt, auf den ersten Blick Nutzloses, mit schier unerschöpflichem Ideenreichtum zu neuen, harmonischen Einheiten.

Junge Musikerinnen und Musiker der städtischen Sing- und Musikschule hatten bei der Eröffnung der Ausstellung einen Auftritt. Foto: Thorsten Jordan

Zahlreiche Bewunderer der so entstandenen Kombinationen trafen sich nun zur Ausstellungseröffnung im Klostereck. Die jüngsten Streicher der benachbarten Musikschule verwandelten, zusammen mit ihrem Lehrer Ariya Wibisone, den historischen Raum kurzzeitig in einen kleinen, feinen Konzertsaal. „Ihr habt mir zu meiner letzten Ausstellung eine große Freude gemacht.“ Gerührt dankte Gislinde Schröter den jungen Musikerinnen und Musikern. Ihr Dank ging auch an Claudia Weißbrodt, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Landsberg, für die Möglichkeit der Nutzung des Projektraumes und an Catherine Koletzko, für die intensive Vorbereitung und die hervorragende Hängung.

"Die schönste Zeit einer Ausstellung ist die, in der sie entsteht"

In ihrer Einführung zu „Verwandlungen“, gestand Koletzko, „das ist meine letzte Ausstellung, höre ich von Gislinde Schröter heute nicht zum ersten Mal“. Sie habe so schöne, bereichernde Momente mit der Künstlerin und ihren Arbeiten erlebt, und freue sich schon auf die nächste Präsentation. „Die schönste Zeit einer Ausstellung ist die, in der sie entsteht“, so Koletzko. „Jedoch, muss die Ausstellung so sein, wie sie jetzt ist?“ Gislinde Schröter wolle „Verwandlungen“ wie eine Assemblage entstehen lassen, in einem langsamen Werden, wenn sich durch das große Schaufenster beobachten lässt, wie verkaufte Arbeiten durch neue ersetzt werden. Die Titel der Werke seien bewusst nicht angeheftet, es gibt jedoch eine Liste davon.

Gislinde Schröter stellt unter dem Motto „Verwandlung“ im Klostereck in Landsbeg aus. Alle Werke sind ohne Titel. Foto: Thorsten Jordan

Auf Wunsch der Künstlerin, durfte das Vernissage-Publikum spontan eigene Interpretationen, auf vorbereiteten Zetteln als Bildunterschriften hinzufügen, was offensichtlich großen Spaß machte. So wurde das aus unterschiedlichen Metallteilen zusammengesetzte „Bildnis eines Genius“ zum „Der Sprinzer“ und die Materialmontage aus einem alten Korkenzieher und der Spirale eines Abreißblockes zu „Sakrale Gegenstände“. In „Fatima, die Tochter des Propheten“, sieht ein Besucher einen „umgekehrten Spiegel, eine anderer „den Mond mit Mütze“ und eine Besucherin „die Witwe“. Die liebenswerten Gebilde, von denen keines dem anderen gleicht, geformt aus scheinbar wertlosen Dingen, geben Impulse, auch diesen stets mit wachen Sinnen zu begegnen.

Bis zum 30. Mai kann die Ausstellung dienstags, donnerstags und sonntags von 15 bis 19 Uhr, mittwochs von 19 bis 22 Uhr und an den Sonntagen von 10 bis 12 Uhr im Klostereck in Landsberg besucht werden.