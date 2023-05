Gleich zwei Autofahrten unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in der Samstagnacht erwischt die Landsberger Polizei gleich zwei Fahrer, die Drogen genommen haben.

Samstag gegen Mitternacht bei einer Diskothek in Igling wird ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 30-Jährige verhielt sich sehr auffällig, weshalb ein Test auf Drogenkonsum durchgeführt wurde. Dabei erhärtete sich der Verdacht einer Fahrt unter Einfluss von Amphetaminen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Drogenkonsument muss mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen, wenn das Blutergebnis zum Nachweis des Drogenmissbrauches führt, so der Polizeibericht. Eine halbe Stunde später gab es wieder eine Kontrolle diesmal in der Iglinger Straße. Der 22-Jährige verhielt sich ebenfalls sehr auffällig, weshalb wieder ein Test auf Drogenkonsum durchgeführt wurde. Dabei erhärtete sich der Verdacht einer Fahrt unter Einfluss von Cannabis. (AZ)