Gospel und Pop lassen die Aula der Mittelschule Landsberg beben

Plus Ein bunt gemischter Chor um Kantor Mondi Benoit überzeugt bei seinem Konzert. Das Publikum singt und tanzt begeistert mit.

Heitere Stimmung in der gut gefüllten Aula der Mittelschule Landsberg und willig gewährte Ovationen schon zum Einzug des bunt gemischten Chors. Das war ein erster Vorgeschmack auf ein Gospel- und Popkonzert, das vorwiegend darauf ausgelegt war, Good Vibes von der Bühne aus auf das Publikum zu übertragen und alle Anwesenden zum Mitmachen zu animieren.

Die Sängerinnen und Sänger hatten unter der Leitung von Mondi Benoit, Kantor der evangelischen Christuskirche, geübt und sich auf das Konzert vorbereitet. Dabei entstand ein Projektchor, in dem nicht nur begeistert gesungen, sondern ohne viel Aufhebens partnerschaftliche Ökumene gepflegt wurde. Die Ausführenden benötigten keinen sanften Einstieg. Die rund 35 Sängerinnen und Sänger sangen, wogten, klatschten. Mondi Benoit führte mit lockerer Hand und unterstützte am Keyboard.