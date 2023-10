Landsberg hält Senioren über zahlreiche Projekte auf dem Laufenden

Bei der Seniorenbürgerversammlung berichtet die Oberbürgermeisterin über etliche Projekte. Thema ist auch der neue Mittagstisch.

Die Stadt hatte zur Seniorenbürgerversammlung mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl ins Sportzentrum eingeladen und wie jedes Jahr waren zahlreiche Seniorinnen und Senioren erschienen. Bei Kaffee und Kuchen folgten sie neben dem Vortrag der Oberbürgermeisterin, dem Bericht des Seniorenbeirats, einem Vortrag der Koordinationsstelle für das Seniorenpoltische Gesamtkonzept des Landkreises und lernten die Seniorenmanagerin der Stadt kennen.

Die Oberbürgermeisterin gab erst einmal die aktuelle Einwohnerzahl bekannt. 29.915 Landsberger wurden am 30. September gezählt. Zum Ende des vergangenen Jahres waren es noch 29.780 gewesen. Danach berichtete sie über den Fortschritt bei den größeren Bauprojekten. So sei die Kindertagesstätte im Osten der Stadt inzwischen fertiggestellt, die sechs Gruppen aufnehmen kann. Die Kindertagesstätte an der Römerauterrasse bestehe aus vier Krippen für über 100 Kinder. Dort könnten Kinder schon ab dem ersten Lebensjahr aufgenommen werden.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl informierte die Landsberger Seniorinnen und Senioren. Foto: Thorsten Jordan

Die Sanierung und Erweiterung der Schlossbergschule nahm größeren Raum im Vortrag der Oberbürgermeisterin ein. Bekanntlich wird das bestehende denkmalgeschützte Gebäude saniert und mit einem Neubau erweitert. Der 60 Jahre alte Flachdach-Anbau wird abgerissen, der ganze Bereich dort zu einem Schlosspark umgestaltet. Der Neubau des Jugendzentrums soll im Herbst 2024, das neue Stadtmuseum 2025 fertig sein. Man sei im Zeitplan. Vorgesehen sei im Stadtmuseum, eine Dauerausstellung über die Stadtgeschichte und parallel dazu Wechselausstellungen durchzuführen.

Doris Baumgartl stellte auch die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen beim Inselbad vor. Zudem wies sie die Seniorinnen und Senioren auf die Möglichkeit hin, sich als Bürger der Stadt bei den zur Verkehrsberuhigung des Vorderen Angers vorgeschlagenen Maßnahmen zu beteiligen – eine Entscheidung darüber stehe im Dezember an. Die weitere Gestaltung des Fliegerhorstes Penzing gestalte sich nicht ganz einfach, da zwischen einer Gemeinde von 3000 Einwohnern und einer Stadt von bald immerhin 30.000 Einwohnern unterschiedliche Vorstellungen bestehen. Man wolle dieses Gebiet trotzdem gemeinsam entwickeln. Das Gelände gehört noch dem Bund, und es sei unklar, ob es überhaupt und zu welchem Zeitpunkt zum Verkauf freigegeben wird.

Die neue Landsberger Seniorenmanagerin stellt sich vor

Dass es bereits seit Juli 2021 in Erpfting eine Seniorenmanagerin gibt, war etwas, wie Baumgartl sagte, „das wir unbedingt auch wollten“. Dank der Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales konnte im Juni am St.-Ulrich-Platz 6 in Landsberg ein Seniorenbüro mit der Seniorenmanagerin Bettina Dörr eingerichtet werden, die sich den Anwesenden vorstellte. Sie informierte über den soeben eingeführten Seniorenmittagstisch, an dem sich Landsberger Gastronomiebetriebe beteiligen.

Bei der Seniorenbürgerversammlung in der Wandelhalle im Landsberger Sportzentrum lagen auch zahlreiche Infoflyer aus. Foto: Thorsten Jordan

Einem ausliegenden Flyer waren alle Termine für den Mittagstisch zu entnehmen. Das Beste wäre ein regelmäßiger Mittagstisch, am besten in allen Stadtteilen, woran ebenso gearbeitet werde wie an einem Kochkurs für Männer, so Dörr. Anfang Oktober habe die Senior-Trainer-Ausbildung im Mehrgenerationenhaus begonnen und es seien noch Plätze frei. Ausgebaut werden sollen die Angebote für pflegende Angehörige. Dass zukünftig ein Mix aus privater – familiärer und nachbarschaftlicher – und professioneller Hilfe immer mehr in den Vordergrund treten wird, war öfter an diesem Nachmittag zu hören gewesen.

Sigrid Knollmüller, die Vorsitzende des Seniorenbeirats, wies auf einen Flyer hin, aus dem sämtliche Termine für Seniorinnen und Senioren hervorgehen, ebenso wie auf der Webseite der Stadt. Es seien Tanzveranstaltungen und ein Tanzsonntag geplant, im Olympiakino gebe es an jedem vierten Montag im Monat einen preiswerten Kinomontag. Leider, so Knollmüller, werde das monatliche Angebot einer Sprechstunde nur sehr zögerlich angenommen. Sie hofft, dass sich das ändert.

Musikalisch wurde die Seniorenbürgerversammlung vom Landsberger Gospelchor „the sweet 60s“ gestaltet.