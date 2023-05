Gospelsongs sind in der Landsberger Justizvollzugsanstalt zu hören

Der Landsberger Chor The Sweet 60s singt in der Anstaltskirche. Einige Zuhörer sind zu Tränen gerührt.

Mit ihrem einstündigen Auftritt in der historischen Anstaltskirche der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Landsberg markierte der Gospelchor The Sweet 60s einen umjubelten Neuanfang der coronabedingt seit über zwei Jahren gestoppten Veranstaltungsreihe "Kultur im Knast".

"Wir hatten schon viele musikalische Events in der JVA, aber was diese hoch motivierten Senioren unseren Gefangenen gesanglich boten, übertraf wirklich alle Erwartungen", sagte der zuständige Anstaltslehrer Mario Lattermann. Auch Monika Groß, seit 2006 Leiterin der JVA, outete sich bei der Begrüßung als Fan der Sweet 60s und teilte die Hoffnung aller Anwesenden, dass es ein baldiges Wiedersehen gibt.

Die 120 Gefangenen feierten Chorleiter Michael Armann und seine 45 Sängerinnen und Sänger mit Ovationen. Bei der am Ende mit Sprechchören geforderten Zugabe "O Happy Day" erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt, und einige der Zuhörer waren sichtlich zu Tränen gerührt. Das wiederum bewegte die Vereinsvorsitzende der Sweet 60s, Renate Schmid, zu ihrem Fazit: "Es ist wunderschön zu erleben, wie viel Freude wir mit unseren Gospelsongs sogar in der JVA bereiten."

Der älteste Sänger ist 95 Jahre alt

Wie der Name bereits andeutet, sind alle Chormitglieder über 60 Jahre alt und haben eine gemeinsame Leidenschaft – das Singen. Regelmäßig sind die Sweet 60s mit gleichermaßen kraftvollen wie einfühlsamen Konzerten rund um die weltbewegenden Themen Frieden, Freiheit und Hoffnung zu hören. Unter der Leitung des Münchner Gospel-Pianisten Michael Armann ist der Chor in den vergangenen Monaten personell erstarkt. Zum erweiterten Repertoire gehören neben weltbekannten Songs wie "Hallelujah" und "Amazing Grace" auch emotionale Lieder wie "Go Down Moses" und "We Shall Overcome". Der älteste Sänger der Sweet 60s ist übrigens schon 95 und steht als Tenor noch immer auf der Bühne. So hoffentlich auch beim Jubiläumskonzert am 8. Juli, wenn der Chor sein 15-jähriges Bestehen in der Landsberger Klosterkirche feiert.

Der 2008 vom New Yorker Gospelsänger Charles B. Logan gegründete Chor überzeugte mit seiner Stimmgewalt schon über die Landesgrenzen hinaus in der Schweiz und Ungarn. Den bisherigen Höhepunkt bildete 2016 ein gemeinsamer Auftritt mit den Bayerischen Filmfonikern in der ausverkauften Münchner Philharmonie. Das ursprüngliche Spiritual der afroamerikanischen Sklaven des 19. Jahrhunderts vermischte sich im Laufe der Zeit mit traditionellen protestantischen Psalmgesängen, Blues, Jazz und afrikanischen Rhythmen zum Gospel und versteht sich als gesungenes Evangelium. (AZ)

