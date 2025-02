„Gott zum Blues“: Stephan Zinner in Landsberg

„Gott zum Blues!“ Ein volles Haus und sogar sämtliche Stehplätze belegt: Stephan Zinner bescherte der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum ordentlich Publikum im Stadttheater. Die Besucherinnen und Besucher wiederum wurden von dem Multikünstler unter dem Titel „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich“ mit Musik und vor allem vielen lustigen Gedankenspielen versorgt.

Stephan Zinner redet nicht nur gern, sondern auch viel. Dass er alles, was ihm so durch den Kopf geht, in einem Abendprogramm unterbringt, fegen die Sätze im Chiemgau-Dialekt wie aufbrausender Sturm durch den Theatersaal. Ein paar Silben bleiben da schon mal auf der Strecke und nicht jeder hat gleich alles verstanden. Was ihm jedoch wichtig ist, das artikuliert Zinner ordentlich. „Du werst net reich“, sagt er über den Blues nach einer musikalischen Einführung, „aber du kriegst an Charakter.“ Politisieren, wie beim Blues üblich, möchte er ihn eigentlich nicht. Aber einer muss dann doch raus: „In der Kistn is a Nazi und der muaß weg. I war scho am Wertstoffhof, aber die nehman ned.“ Also Deckel auf die Kiste und draufsetzen.

Viel lieber wird die Familie porträtiert. Die „ostdeitschn Schiegerleut“ kriegen ebenso ihr Fett ab wie die „mittelalte Frau“ und das Nachwuchstrio zwischen 15 und 21 Jahren. Und er? „I kriag an Einkaufszettel mit, damit i keine eigenen Ideen hab.“ Beim Wandern schleppt er das Gepäck, „i bin da Tensing, die Hillary‘s gehen voraus.“ Die Rollen sind also verteilt. Beobachtet wird aber auch bei Auftritten, wo Zinner „aufwendig rekonstruierte Damen“ entdeckt oder im Fitness-Studio. Ein Brüller ist sein Besuch einer Szene-Bar im Glockenbachviertel, wo er wie vom Barkeeper gewünscht, was riskiert und sich drei Weißbiere auf einmal, mit Kohlrabi-Einlage bestellt. Das Gemüse war halt dann leider aus. Solche und andere Erlebnisse werden musikalisch aufgearbeitet.

Die musikalischen Beiträge werden wohl dosiert in Landsberg

Längst hat dafür „da Beder“, Peter Pichler in Schriftdeutsch, bei seinem auf der Bühne aufgebauten Instrumentarium Platz genommen. Er fungiert den Abend über als zurückhaltender Begleiter, was ein wenig schade ist, denn von Mini-Keyboard bis zur großen Trommel hätte es ruhig ein wenig mehr sein dürfen. Überhaupt waren die musikalischen Beiträge recht wohldosiert eingestreut. Mit der neuen Gitarre geht es mangels Baumwollplantagen, wie sie John Lee Hooker hatte, für einen echt altbairischen Blues ins heimische Maisfeld. Der Kunde im Supermarkt, der die letzten sechs Nudelpakete bunkert, kriegt den Egoisten-, Blogger den Spezialistenblues.

Mit am besten sind die ganz kleinen Bemerkungen. Da hat der Zinner beim Barkeeper hinten am Hals zwei kleine Engelsflügerl entdeckt. „Die glanga aber ned“, meint er darüber spitzbübisch. Irgendwann war Schluss – zum Leidwesen aller, die den fröhlich-unterhaltsamen Abend, der so ein schönes Pendant zu den derzeit ziemlich unruhigen Tagen war, von der ersten bis zur letzten Sekunde genossen hatten.