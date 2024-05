Graffiti auf Mauer am Peter-Dörfler-Weg in Landsberg geschmiert

Der Sachschaden am ehemaligen Kloster liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Vermutlich in der Freinacht ist die Mauer des Klosters genauer gesagt des Kindergartens am Peter-Dörfler-Weg in Landsberg mit Graffitis in den Farben grün und schwarz beschmiert worden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

