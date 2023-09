Graffiti schafft bunte Farben statt Einheitsgrau im Industriegebiet

Bavarian Safari: Zwei Tage Graffiti & Streetart Jam im Landsberger Frauenwald. Ein Konzept das die Stadt belebt.

Samstag Mittag bei einer privaten Halle im Gewerbegebiet Frauenwald: Ein paar Liegestühle stehen davor, etliche sind besetzt. Ein kleiner Grill raucht vor sich hin. Mehrere Dixi-Toiletten sind aufgestellt. Aus dem Inneren der Halle dringen zarte Musikfetzen nach draußen. Auf dem Grünstreifen gegenüber diskutieren drei französisch sprechende junge Männer mit Blick auf eine der Hallenwände. Und in der Luft liegt, was hier gerade passiert: Es ist der Geruch nach Spraydosen-Gas. Hier wird gesprüht und das nicht wahl- und konzeptlos, sondern der Kunst, der Streetart frönend.

Farbenfrohe Bilder entstehen bei Musik und vielen Gesprächen

Vor Ort sind dafür nicht nur einer oder zwei Graffiti-Künstler. Vielmehr lassen hier ein Wochenende lang zwölf, je nach Platz auch mehr Sprayer, darunter auch drei Mädels, farbenfrohe Bilder nach ihren jeweiligen Vorlieben entstehen. Ist das der Beginn einer neuen Optik im üblichen Einheitsgrau eines Gewerbe- oder Industriegebiets?

Bavarian Safari Bavarian Safari – 12 Graffiti & Streetart Künstler in der Kelvinstraße 1. Esob1 Foto: Thorsten Jordan

Organisator dieser Jam mit dem Titel „Bavarian Safari“ ist der Landsberger Erwa.One/Vincent Göhlich in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Landsberg sowie den Vereinen „Die Bunten“ aus Augsburg und der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee. Es ist, was Göhlich besonders hervorhebt und ihn besonders freut, die erste legale und vor allem, finanziell geförderte Session dieser Art in Landsberg. Wofür er das Geld eingesetzt hat? „Für alles, was den Künstlern eine gute Zeit bereitet“, sagt er und deutet auf Grill, Getränke, Snacks und – das muss schließlich auch sein – die gemieteten Dixi-Toiletten. Eine Musikanlage konnte dank der Unterstützung ebenfalls geordert werden.

Die passende Halle ist nicht leicht zu finden

Für den Organisator begann die Arbeit schon lang vor der Session, mit der Suche nach einer geeigneten Halle. Erwa.one wurde fündig und erhielt die Zustimmung, diese farbig gestalten zu dürfen. Das habe schon mehr als nur etwas Zeit und viele Telefonate gekostet, berichtet der Kulturförderpreisträger 2022 des Landkreises Landsberg. Zudem hat er in den vergangenen Tagen alle zur Verfügung stehenden Flächen mit qualitativ hochwertigem Material in einem gedeckten grün-oliv grundiert. „Wenn wir direkt auf das Metall der Wände sprühen“, erklärt er dazu, „kann es sein, dass die Farbe aus den Spraydosen sich nicht richtig mit dem Untergrund verbindet und wie eine Folie abgelöst werden kann.“

Es wird gearbeitet: Bavarian Safari in der Kelvinstraße 1. Foto: Thorsten Jordan

Für die aus Augsburg, Kaufbeuren und La Rochelle angereisten Graffitikünstler habe es keine besonderen Vorschriften gegeben. „Jeder malt, wo er sich wohlfühlt.“ Wer also beispielsweise nicht am First rumturnen wollte, suchte sich einen Platz in Bodennähe. Alle verwenden ihr eigenes, aber mit dem der Künstlerkollegen identisches Material, malen jedoch in ihren eigenen, meist unverwechselbaren Stilen. Dass das zusammenpasse, sei am Graffiti des Kaufbeurer Duos „Eina“ und „Dozey“ zu sehen, sagt Göhlich und zeigt auf den großen Raubtierkopf und die Landschaft mit geometrischen Zeichen daneben. Was für die angereisten Sprayer wichtig ist? „Das Zusammensein, gemeinsam Spaß haben, sich austauschen, neue Kontakte knüpfen“, sagt der Kaufbeurer Dozey und lobt die hervorragende Organisation. Vincent Göhlich fügt an „sozialen Begegnungsraum schaffen, das ist ja auch der Hauptgedanke einer jeden Jam“. Zuschauer Paul Stikkelorum jun. hat es sich in einem der Liegestühle bequem gemacht. „Es ist Zeit, dass in unserer Stadt endlich mal mehr getan wird für junge Kunst und überhaupt für junge Leute“, betont er und fordert mehr Raum für diese Altersstufen.

