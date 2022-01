Landsberg

vor 54 Min.

Gretel sitzt in 20 Metern Höhe fest: So wird die Landsberger Katze gerettet

Katze Gretel saß drei Tage in einem Baum im Englischen Garten fest. Nach einer spektakulären Rettungsaktion ist sie wieder zu Hause.

Plus Drei Tage sitzt Gretel in einem Baum in Landsberg fest, bis es zu einer großen Rettungsaktion kommt. Wie die Katze aus 20 Metern Höhe gerettet wird.

Von Dominik Stenzel

Sabine Draudt ist überglücklich. Drei Tage lang vermisste sie ihre Katze Gretel, die eigentlich jeden Tag – spätestens zum Abendessen um 18 Uhr – wieder nach Hause kommt. Am Donnerstagnachmittag fand die Landsbergerin sie endlich wieder – auch dank der Mithilfe ihrer zweiten Katze Luise. Das Problem: Gretel saß in rund 20 Metern Höhe im Englischen Garten auf einem Baum fest. Nach der Verständigung des Städtischen Forstamts folgte eine groß angelegte Rettungsaktion.

