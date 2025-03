Große Bagger für kleine Leute

Große Fahrzeuge und noch größere Augen: Bei Traumwetter öffnete der Städtische Bauhof am 11. März seine Schranke für 16 Kinder, die im Rahmen der Reihe „Was macht eigentlich…?“ der Familienoase Landsberg viel zu staunen hatten. Räumfahrzeuge von groß nach klein aufgereiht, Bagger, Kehrmaschinen, allerlei Anhänger und weitere Fahrzeuge wurden extra von den Mitarbeitern des Bauhofs rund um Jürgen Schaule präsentiert und zeigten, was sie am besten können: Sauber machen, viel transportieren oder - im Falle des Baggers - Randsteine aufstellen und filigrane Türme aus Pflastersteinen auftürmen. Für manch einen hätte der Besuch noch viel länger dauern können - was für ein toller und besonderer Nachmittag!

„Was macht eigentlich…?“ ist ein monatliches Angebot für Kindergarten- und Grundschulkinder. Eine Anmeldung ist möglich über „Familienoase e.V.“, entweder per E-Mail (kontakt@familienoase.org), über die Homepage oder telefonisch (08191/4289363).

