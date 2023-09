Große Ehre für den Landsberger Thomas Bihler

Thomas Bihler setzt sich für andere Menschen ein. Dafür hat er jetzt die Silberdistel unserer Zeitung erhalten.

Sie stehen und stellen sich nicht ins Rampenlicht. Sie sind für andere da, ohne darüber große Worte zu verlieren. Diese Menschen ehrt unsere Zeitung seit über 30 Jahren mit der Silberdistel. In diesem Jahr wurde der Landsberger Thomas Bihler für sein außergewöhnliches, ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Jetzt hat ihm Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger die Silberdistel überreicht.

Die Auszeichnung ist gedacht für vorbildhafte, beispielhafte Leistungen von Einzelpersonen oder Gruppen, wenn sie dem Begriff Bürger- und Gemeinsinn gerecht werden. Die Initiativen dürfen keinen kommerziellen Hintergrund haben und die Ausgezeichneten sollten in der Regel keine Prominenten im herkömmlichen Sinne sein. Das alles trifft auch Thomas Bihler zu.

Bihlers ehrenamtlicher Einsatz für Menschen in Not begann 1996. Der heute 61-Jährige engagierte sich damals im eben gegründeten Flughafenverein und hatte mit anderen die Idee für eine besondere Benefizaktion für eine Behinderteneinrichtung in der Nachbarschaft. 78 Personen sollten in 78 Stunden einen 78 Meter langen Fleckenteppich weben, der dann am 78 Meter hohen Tower des Münchner Flughafens befestigt wurde. Die Aktion war ein Erfolg und motivierte Bihler weiterzumachen.

Der Landsberger hilft auch im Erdbebengebiet in der Türkei

Seither führten Bihler weitere Hilfsaktionen in Krisengebiete auf der ganzen Welt führten. Der Flughafenverein unterstützte dabei vorwiegend Senioren- und Kinderheime, die von Flutkatastrophen, Erdbeben, Kriegen oder Hungersnöten betroffen waren. Zuletzt war der 61-Jährige Ende Februar nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei im Grenzgebiet zu Syrien. Der Flughafenverein hilft Betroffenen schnell und unbürokratisch. Meist wird vor Ort gekauft, was benötigt wird: Wasser, Kleidung, Spielzeug.

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Personen aus dem Landkreis Landsberg mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet: Der Unterdießener Otto Fischer, erhielt die Auszeichnung 2021. Er organisiert unter anderem Laufveranstaltungen und sammelt fleißig Spenden. Im Jahr 2019 durfte sich Edeltraud Manka aus Landsberg über die Silberdistel freuen. Sie ist als „Kräuterhex“ bekannt, bringt schon seit Jahren Kindern die Natur nahe und engagiert sich in vielen anderen ehrenamtlichen Bereichen.

