Großeltern organisieren Freitags-Mahnwachen

„Omas und Opas for Future“ halten die erste Mahnwache am Hellmair-Platz. Diese soll nun alle 14 Tage stattfinden.

Unter dem Label „Omas und Opas for Future“, haben sich Großeltern zu einer Klima-Mahnwache unterhalb des Brunnens am Georg-Hellmair-Platz zusammengefunden, um sich aktiv für gute Lebensbedingungen künftiger Generationen einzusetzen. „Unsere Kinder sollen es einmal besser haben“, den Eltern-Spruch der Wirtschaftswunderjahre, haben sicher viele aus der Generation derer, die sich heute um die Zukunft ihrer Enkel sorgen, noch im Ohr. Frauen und Männer, die den Wiederaufbau stemmten, wünschten sich vorrangig, Wohnung, Haus Auto, oder Urlaubsreisen. Während des Erreichens einer gewissen Prosperität, blieb der Umweltgedanke auf der Strecke, hieß es.

Sorgen haben ökologischen Charakter

Die existenziellen Sorgen haben aktuell nicht nur ökonomischen, sondern immer mehr ökologischen Charakter. Schwindende Ressourcen, Klima- und Umweltkatastrophen, sind im Alltag angekommen. Die Initiative des gemeinnützigen Vereins „Leben im Einklang mit der Natur" wurde 2019 in Leipzig gegründet. Die Regionalgruppe Landsberg hat sich nach der Aufbruchsstimmung beim Klimastreik, vom 15. September gebildet. Initiatorin Carola Brummer wollte zusammen mit drei Omas und einem Opa selbst aktiv zu werden, um die klimatische Situation zu verbessern und Lösungsansätze zu finden. “Wir haben bereits vor drei Jahren versucht, eine Gruppe aufzubauen, nun hat es geklappt“, so Carola Brummer. „Wir wollen die jungen Leute unterstützen“, sagt Mitorganisatorin Sigrid Hepting.

Die engagierte Gruppe, die Flyers und „Gute Karten fürs Klima“, mit Alltagsinformationen und Tipps, wie auch mit kleinen Schritten viel fürs Klima getan werden kann, unaufdringlich an Interessenten verteilt, möchte zu einem nachhaltigen und umweltbewussten Leben informieren und motivieren. Sie wollen zeigen, wie selbst durch einfache Verhaltensänderungen mindestens 25 Prozent CO2 eingespart werden können und halten Herzen mit „Omas und Opas for Future“ in die Höhe, um Passanten auf sich aufmerksam zu machen. Bei Einbruch der Dunkelheit werden Kerzen angezündet.

Rubin und Samson verbringen ihre Ferien bei Oma Gislind Bozada in Landsberg, auch sie will sich einbringen für eine lebenswerte Zukunft ihrer Enkel. Zunächst sind Klima-Mahnwachen im 14-tägigen Rhythmus geplant, die nächste findet am Freitag, 10. November wieder am Georg-Hellmair-Platz statt. Während des Christkindlmarktes treffen sich die Teilnehmenden auf dem Flößerplatz. Mitmachen können natürlich auch Mamas und Papas sowie Menschen ohne Kinder. Sie dürfen sich per Mail unter landsberg@omasforfuture.de melden. Weitere Informationen gibt es unter www.omasforfuture.de