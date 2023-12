Großer Andrang bei Adventskonzerten des IKG

Die Musikerinnen und Musiker des Landsberger Gymnasiums laden in die Heilig-Kreuz-Kirche. Sie sorgen für vorweihnachtliche Stimmung.

Vororchester und großes Orchester, kleiner und großer Chor des Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasiums luden, um der großen Besuchernachfrage gerecht zu werden, gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu ihrem Adventskonzert in die Heilig-Kreuz-Kirche. Mit einem festlichen, zauberhaften Programm versetzten die jungen Musikerinnen und Musiker ihr Publikum in vorweihnachtliche Stimmung und zeigten beeindruckend, wie im harmonischen Zusammenklang der mehr als 100 Einzelkünstler eine überwältigende Gemeinschaftsleistung entstehen kann.

Den Anfang machte das Vororchester unter der Leitung von Musiklehrerin Kathrin Elstner mit Elliot del Borgos „Clog Dance“ und dem ukrainischen „Bell Carol“. Anschließend entzückte der kleine Chor das Publikum mit „Carol of the Children“ von John Rutter, „Snow on Snow“ von Andy Beck und Mark Burrows‘ „Hoffnungskanon“, den Chorleiter Tobias Eglhofer zu diesem Anlass arrangiert hatte. Der große Chor mit etwa 80 Sängerinnen und Sängern, unter dem Dirigat von Lukas Klöck, stellte mit den Stücken „Advent ist ein Leuchten“, „Noël nouvelet“, „The Rose“ und „Rocking around the Christmas Tree“ sein Können und vielseitiges Repertoire unter Beweis.

Gekonntes Zusammenspiel und anspruchsvolle Stückauswahl

Danach begeisterte das große Orchester das Publikum unter dem Taktstock von Martin Heller, Fachschaftsleiter Musik, durch gekonntes Zusammenspiel und die anspruchsvolle Stückauswahl. Die Orchestermusiker präsentierten alle vier Sätze aus Mozarts Sinfonie Nr. 6 in F-Dur sowie „The Never Ending Story“ von Giorgio Moroder und ein Arrangement des „Ukrainian Bell Carol“ mit einem wunderbaren Solo von Zwölftklässlerin Josephine Reimler am Klavier.

Mit dem Tiroler Weihnachtslied „Es werd scho glei dumpa“ verabschiedeten sich alle Ensembles zusammen in sehr stimmungsvoller Weise von den Zuhörern, die auch selbst gesanglich in diesen erhebenden gemeinschaftlichen Abschluss mit einstimmen durften. (AZ)

