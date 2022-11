Großer Andrang bei der Skibörse des Alpenvereins Landsberg

Die Skibörse des Landsberger Alpenvereins hat Tradition. Erstmals findet sie in der Mehrzweckhalle des Sportzentrums statt.

„Danke, dass Ihr diese Veranstaltung organisiert.“ Diese Worte von Besucherinnen und Besuchern hörten die Organisatoren der Skibörse im Landsberger Sportzentrum immer wieder. Weit über 1000 Menschen waren zu der Traditionsveranstaltung der Skischule Landsberg im Deutschen Alpenverein gekommen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war der Andrang riesig. Eigene guterhaltene Wintersportartikel verkaufen oder sich mit Ski und Snowboards, Skischuhen, Helmen und Kleidung ausrüsten.

Erstmals fand die Veranstaltung in der großen Mehrzweckhalle des Sportzentrums statt. Nicht nur die fast 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer freuten sich über mehr Platz für die Präsentation der Artikel und für intensive Beratungsgespräche, auch bei den Gästen kam die neue Location bestens an, teilt der Alpenverein in einer Pressemeldung mit. Viele erinnerten sich noch an die Zeiten, als die Skibörse im Foyer und Vortragssaal des Sportzentrums unter sehr beengten Bedingungen stattfand. „In diesem Jahr konnten wir den Landsberger Wintersportfreunden endlich perfekte Bedingungen beim Verkauf und Kauf ihrer Artikel bieten“, freute sich auch Klaus Heitmeir vom Landsberger Alpenverein, der das Event in diesem Jahr mit einem kleinen Team organisierte.

Vorab werden Ski und Skischuhe von Experten geprüft

So besonders wie der neue Veranstaltungsort ist auch das Konzept der Skibörse: Als Profiskischule im Alpenverein legt die Skischule Landsberg großen Wert darauf, dass nur hochwertige Ware zum Verkauf angeboten wird. Vorab-Qualitätschecks durch Skilehrerinnen und Skilehrer gehören ebenso zum Service wie eine fachkundige Beratung beim Kauf. Renner der diesjährigen Skibörse waren wieder Ski, Schuhe und Ausrüstung für Kinder. „Jeder weiß, wie kostspielig eine Skiausstattung ist“, so Klaus Heitmeir. „Darum ist unsere Veranstaltung für viele Familien ein Fixtermin im Jahreskalender. Denn gebraucht zu kaufen, ist nicht nur nachhaltiger, sondern vor allem auch viel günstiger, als eines oder mehrere Kinder neu auszustatten.“ Mehr als 2.500 Einzelartikel wanderten an den zwei Tagen über die Verkaufstische.

Ebenfalls fester Bestandteil der Skibörse sind die Informationstage rund um Ski und Snowboard. Der Landsberger Alpenverein mit seiner Skischule hofft, in diesem Winter wieder vielen kleinen und großen Skifans die ersten Schwünge auf Pisten beibringen zu können. Rund 60 Skilehrerinnen und Skilehrer stehen dazu in den Startlöchern. Bei entsprechender Schneelage sind wieder Zwergerlkurse am Krachenberg geplant, in einigen Kindergärten in der Stadt Landsberg gibt es außerdem das Angebot für spezielle Kindergartenkurse. Und neben Anfänger- und Aufbaukursen für Kinder und Jugendliche haben auch Erwachsene bis ins Seniorenalter die Möglichkeit, in diesem Winter wieder den perfekten Schwung zu lernen. (AZ)

